(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 *Hannoun. Marasà (Resp. Esteri Sinistra Italiana – Avs): Strumentalizzare
gli arresti per criminalizzare la solidarietà ai palestinesi è
inaccettabile. No al garantismo a giorni alterni. Silenzio su Gaza pesa
come un macigno*
La vicenda degli arresti di esponenti della comunità palestinese in Italia
per finanziamenti ad Hamas si sta portando dietro un carico inaccettabile
di strumentalizzazioni e di pericolose omissioni. Si vuole infatti far
passare per fiancheggiatore del terrorismo un grande movimento di
solidarietà politica e materiale al popolo palestinese, al suo disperato
diritto di esistere di fronte ad un genocidio in atto che aveva al centro
la difesa di quello che resta del diritto internazionale e umanitario,
oltraggiato dall’impunità e dall’arroganza dei più forti.
Lo scrive su Facebook il responsabile esteri di Sinistra Italiana Giorgio
Marasà.
E si dimentica che – prosegue l’esponente rossoverde – per interminabili
mesi l’aiuto umanitario di una popolazione ridotta allo stremo, la
possibilità di avere cibo, acqua, medicine e beni di prima necessità è
stata usata come arma di sterminio da parte del governo israeliano su una
popolazione inerme che ancora cerca riparo tra le macerie.
Io non mi considero garantista a giorni alterni e quindi penso che prima di
trarre giudizi, in un senso o nell’altro, bisogna quantomeno aspettare che
la giustizia faccia il suo percorso. Confidando che questo avverrà in
maniera seria e indipendente, magari cercando di capire anche il ruolo
giocato da servizi segreti di paesi terzi in questa faccenda. Il giudizio
politico e le responsabilità rimangono però immutate.
Per cui, vi prego, delle accuse di fiancheggiamento del terrorismo da chi é
stato in silenzio rispetto al terrore ed all’orrore di Gaza possiamo
decisamente – conclude Marasà – fare a meno.
Roma, 28 dicembre 2025
