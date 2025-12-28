Close Menu
Hannoun, Barbera (PRC): “Nessuna lezione morale da chi sostiene un regime genocidario”

Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Sun 28 December 2025 Hannoun, Barbera (PRC): “Nessuna lezione morale da chi sostiene un regime
genocidario”
“Senza alcun pudore la destra di governo torna alla solita cagnara
strumentale per delegittimare il movimento di solidarietà con il popolo
palestinese e, più in generale, chi in questo Paese si oppone al genocidio
in corso, nel tentativo di zittire ogni voce critica verso Israele e verso
il suo governo.
Ricordiamo a questi soloni della politica, che si riempiono la bocca di
proclami sulla legalità e di indignazione a comando, che pendono mandati
di arresto della Corte Penale Internazionale nei confronti del primo
Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell’ex Ministro della Difesa Yoav
Gallant, accusati di crimini contro l’umanità e crimini di guerra. E
ricordiamo che, di fronte alla distruzione sistematica di Gaza, ai
bombardamenti indiscriminati sulla popolazione civile, all’uso della fame
come arma e alla pulizia etnica del popolo palestinese, il governo Meloni
ha scelto la complicità: nessuna interruzione dell’invio di armi, nessuna
sanzione, nessun blocco degli asset israeliani in Italia. Al contrario, è
stata rafforzata la cooperazione militare e di sicurezza, arrivando persino
ad appaltare parti della sicurezza nazionale italiana agli apparati
israeliani.
Pertanto non accettiamo lezioni morali da chi tenta di coprire queste gravi
responsabilità politiche e continueremo a stare dalla parte dei diritti
umani, della giustizia e della libertà dei popoli, che piaccia o no ai
professionisti dell’ipocrisia.”
Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione
Comunista.

