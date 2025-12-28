Carcere di Torino: Radicali e Possibile, sovraffollamento fuori controllo

Close Menu
Logo (AGENPARL) - Roma, 28 Dicembre 2025

“I detenuti nel carcere di Torino sono 1.450, a fronte di circa 400 posti
in meno. Una situazione di sovraffollamento intollerabile, aggravata da una
carenza cronica di personale, da un disagio psichiatrico fuori controllo e
dall’assenza di vere e strutturali iniziative di reinserimento sociale –
dichiarano in una nota Filippo Blengino (Segretario nazionale di Radicali
Italiani), Francesca Druetti (Segretaria nazionale di Possibile) e Samuele
Moccia (coordinatore dell’Associazione Aglietta) –. La stanza dell’affetto
è una delle prime d’Italia, ma senza un intervento del legislatore rischia
di restare un’eccezione simbolica, non una risposta strutturale. Nel
braccio C le condizioni di vita sono indegne: strutture fatiscenti, con
circa 160 detenuti per piano. Il dato più allarmante è la drammatica
carenza di educatori: ci chiediamo come possa il carcere svolgere la sua
funzione rieducativa quando manca persino il personale per renderla
possibile. Nonostante una fetta rilevante di detenuti sia straniera, in
servizio c’è solo un mediatore culturale. Una cosa è certa: chi entra oggi
nel carcere di Torino ne uscirà con ogni probabilità peggiore di come è
entrato. Questo è inaccettabile” – concludono.
*Ufficio stampa Radicali Italiani*

