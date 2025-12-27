(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Ucraina, Bergesio (Lega): aiuti italiani ai corrotti ucraini? Anche no
Roma, 27 dic. – “Nuove ombre di corruzione si stagliano sulla politica in Ucraina, con indagini che dopo il governo ora si concentrano su alcuni deputati di Kiev. Siamo di fronte a uno scandalo intollerabile, soprattutto alla luce di tutti gli aiuti ricevuti in questi anni e che ancora vengono richiesti a gran voce. Ma se i soldi degli italiani devono finire nelle tasche di qualche politicante ucraino corrotto, anche no grazie”.
Lo afferma il senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega.
Ufficio stampa Lega Senato
