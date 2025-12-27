(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 SEN. ROMEO (LEGA) – HAMAS. I NOSTRI SINDACI AVEVANO GIÀ CHIESTO
ALLONTANAMENTO DEL CATTIVO MAESTRO HANNOUN. ORA ACCELERARE ITER
PARLAMENTARE SU DDL LEGA SU MOSCHEE E SU IMAM
Milano, 27 DIC – Appena dieci giorni fa i nostri sindaci leghisti di
Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, Giacomo Ghilardi e Roberto Di
Stefano, hanno chiesto al questore e al prefetto di estendere anche nei
loro comuni il provvedimento di allontanamento adottato per Milano per
Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, già
destinatario di un foglio di via con divieto di rientro nel comune di
Milano con l’accusa di istigazione a delinquere e oggi arrestato dalla
Procura di Genova come mente e vertice dell’operazione per smantellare la
cellula italiana pro Hamas.
Verrebbe da dire che il tempo e’ galantuomo…
Intanto non possiamo che essere preoccupati perché l’arresto del ‘cattivo
maestro’ Hannoun, per mesi alla guida dei corposi cortei proPal a Milano
dove si inneggiavano slogan anti sionisti, dove si definivano i terroristi
di Hamas partigiani ed eroi della resistenza, conferma che sappiamo poco o
niente delle tante moschee o centri islamici che punteggiano Milano e la
cintura metropolitana.
Non sappiamo chi le finanzia (fondi arabi? qatarioti?), chi le gestisce,
chi predica, chi le frequenta, cosa viene predicato, chi viene indottrinato.
Speriamo che questa vicenda contribuisca, con un contributo che auspico
trasversale, ad accelerare l’iter parlamentare delle tre proposte di legge
delle Lega ‘sulla formazione e sull’attività degli imam e istituzione del
Consiglio nazionale degli imam’, sulla ‘disciplina degli edifici destinati
all’esercizio dei culti religiosi’ e ‘per la prevenzione e contrasto dei
fenomeni di terrorismo’.
Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e
presidente dei senatori della Lega Salvini Premier, sen. Massimiliano Romeo.
In allegato le tre proposte di legge depositate dalla Lega
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/57514.pdf
Fabrizio Carcano
Ufficio stampa Lega Lombarda Salvini Premier
