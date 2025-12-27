Close Menu
Trending
sabato 27 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

RAMELLI. DE PRIAMO (FDI): CONTESTARE INTITOLAZIONE SCUOLA È COME AVERE DENTRO GERMI ODIO

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 RAMELLI. DE PRIAMO (FDI): CONTESTARE INTITOLAZIONE SCUOLA È COME AVERE DENTRO GERMI ODIO
“L’opposizione da parte della Cgil di Lecce all’intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso in un agguato a 17 anni, dimostra di avere dentro sé i germi di quell’odio dal quale nacquero vicende tragiche come il martirio di Sergio Ramelli ma anche quello di diversi militanti di sinistra vittime della violenza politica degli anni 70. Chi come Sergio Ramelli è stato oggetto prima di una persecuzione in vita a lui e alla sua famiglia e poi di un brutale omicidio a colpi di chiave inglese merita senza se e senza ma di essere esempio per i giovani affinché quelle storie non si ripetano. La Cgil nazionale censuri quella di Lecce e contribuisca ad un dialogo civile e sereno nel nome di tutti i ragazzi innocenti come Sergio Ramelli, vittime di una stagione di violenza che non deve mai più tornare”.
Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl