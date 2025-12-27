(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Nuova indagine corruzione a Kiev: Crippa (Lega), non possiamo permettere che soldi italiani arricchiscano parlamentari corrotti Roma, 27 dic. – “Ennesimo caso di presunta corruzione a Kiev smascherato dalla Nabu. Ormai è evidente: attorno a Zelensky la corruzione è dilagante. Lo avevamo detto e lo ribadiamo: serve chiarezza e trasparenza. Non possiamo permettere che i soldi degli italiani – invece che aiutare un paese in guerra – arricchiscano illecitamente le tasche di qualche parlamentare ucraino”. Così il deputato della Lega Andrea Crippa, componente della commissione Affari Esteri.Ufficio Stampa Lega Camera