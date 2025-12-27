(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Corte dei Conti: Paroli (FI), basta inseguire amministratori virtuosi
“Trovo incredibile che anche da parte della sinistra non ci sia la presa d’atto che oggi la Corte dei Conti non è più attuale e che si continuano ad inseguire amministratori spesso virtuosi con procedimenti che troppe volte si concludono in un nulla di fatto. Tutto questo alla ricerca di un rigore sul danno erariale e sull’elemento risarcitorio che sarebbe degno di altro impegno. E non è forse un danno erariale anche il paralizzare una amministrazione pubblica che non ha fatto nulla di sbagliato? Perché ricordiamolo, anche i magistrati contabili, come la magistratura tutta, ricoprono il ruolo di pubblici funzionari. Il rigore rispetto al danno erariale dovrebbe quindi riguardare tutti”. Così il senatore e vice capogruppo vicario di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli, intervenendo durante le dichiarazioni di voto sul ddl relativo alla Corte dei Conti.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Corte dei Conti: Paroli (FI), basta inseguire amministratori virtuosi