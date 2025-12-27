Close Menu
Trending
sabato 27 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Corte dei Conti: FI, rilanciamo azione amministratori per cittadini

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 27 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Corte dei Conti: FI, rilanciamo azione amministratori per cittadini
“Ancora una importantissima riforma varata dal centrodestra. Con il voto finale sul ddl riguardante le funzioni della Corte dei conti, saniamo un vulnus che va avanti da troppi anni. L’equilibrio tra l’efficienza dell’amministrazione e il controllo della Corte dei conti si è infatti incrinato nel tempo, trasformandosi in soggezione da parte degli amministratori pubblici e nella costante paura di incorrere in richieste di risarcimento abnormi, a volte a distanza di molto tempo dai fatti contestati. Il risultato è che troppe amministrazioni sono paralizzate e, semplicemente, smettono di decidere. A pagarne il prezzo sono i cittadini. Ecco perché con questo provvedimento, che trae spunto da una sentenza scritta non dal centrodestra ma dalla Corte costituzionale, vogliamo fare chiarezza. Il nostro obiettivo è restituire certezza ed evitare la stasi. Un obiettivo condiviso dalla maggioranza degli amministratori pubblici, a prescindere dal colore politico. Spiace che, ancora una volta, le opposizioni abbiano scelto di voltare le spalle al Paese reale preferendo l’ennesima, sterile polemica polemica”. Così, in una nota, il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, il vice capogruppo vicario degli azzurri a Palazzo Madama, Adriano Paroli, e il senatore e relatore del ddl sulla Corte dei Conti, Pierantonio Zanettin.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl