(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Corte dei Conti: FI, rilanciamo azione amministratori per cittadini
“Ancora una importantissima riforma varata dal centrodestra. Con il voto finale sul ddl riguardante le funzioni della Corte dei conti, saniamo un vulnus che va avanti da troppi anni. L’equilibrio tra l’efficienza dell’amministrazione e il controllo della Corte dei conti si è infatti incrinato nel tempo, trasformandosi in soggezione da parte degli amministratori pubblici e nella costante paura di incorrere in richieste di risarcimento abnormi, a volte a distanza di molto tempo dai fatti contestati. Il risultato è che troppe amministrazioni sono paralizzate e, semplicemente, smettono di decidere. A pagarne il prezzo sono i cittadini. Ecco perché con questo provvedimento, che trae spunto da una sentenza scritta non dal centrodestra ma dalla Corte costituzionale, vogliamo fare chiarezza. Il nostro obiettivo è restituire certezza ed evitare la stasi. Un obiettivo condiviso dalla maggioranza degli amministratori pubblici, a prescindere dal colore politico. Spiace che, ancora una volta, le opposizioni abbiano scelto di voltare le spalle al Paese reale preferendo l’ennesima, sterile polemica polemica”. Così, in una nota, il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, il vice capogruppo vicario degli azzurri a Palazzo Madama, Adriano Paroli, e il senatore e relatore del ddl sulla Corte dei Conti, Pierantonio Zanettin.
