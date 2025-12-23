(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 Ucraina: FI Giovani, solidarietà a Matteo Hallissey
“Solidarietà a Matteo Hallissey, presidente di +Europa, vittima di una vile aggressione avvenuta nel corso di un evento dell’ANPI presso l’Università Federico II di Napoli.
Forza Italia Giovani condanna con assoluta fermezza questo vergognoso episodio che lede la libertà di espressione, valore fondamentale in cui crediamo e per il quale ci battiamo ogni giorno.
A Matteo Hallissey esprimiamo la nostra piena vicinanza, con l’auspicio che simili episodi non si ripetano più e che il dibattito pubblico torni ad essere uno spazio di confronto libero, civile e rispettoso”.
Lo dichiara in una nota Lavinia Pieri, portavoce nazionale di Forza Italia Giovani.
