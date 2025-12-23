(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 Giustizia: Costa,Il CSM muove un dito su quanto sollevato dal Foglio?
“Chissà se il CSM delle correnti muoverà un dito di fronte al Procuratore Capo di un capoluogo di Provincia che esprime apprezzamento per affermazioni tanto pesanti”.
Così Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia, a proposito del commento di Parodi a un post LinkedIn sul referendum della giustizia.
