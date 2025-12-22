(AGENPARL) – Mon 22 December 2025 UCRAINA: PARTITI E STUDENTI LIBERALI, AGGREDITI DURANTE FLASH MOB A EVENTO
FILORUSSI
“Abbiamo messo in atto un flash mob pacifico pro Ucraina all’interno di un
convegno filorusso organizzato dall’ANPI all’universitá Federico II di
Napoli. Dopo aver atteso il termine dell’evento con Alessandro Di Battista
e il professor D’Orsi e al momento delle domande decine di studenti e
attivisti pro-Ucraina di +Europa, Ora!, Radicali, Liberi Oltre, Azione e
della comunità ucraina hanno mostrato maglie e bandiere ucraine. È
vergognoso che non ci sia stata data la possibilità di fare domande e che
l’attivista che stava interloquendo con i relatori sia stato aggredito e
spinto da un rappresentante dell’ANPI fino a rompere il microfono. Anche il
presidente di +Europa e Radicali Matteo Hallissey è stato aggredito
violentemente mentre provava a fare una domanda a D’Orsi sulla sua
partecipazione alla sfilata di gala di Russia Today a Mosca due mesi fa.
Chi rivendica la storia antifascista e partigiana non può non condannare
queste azioni di fronte a una manifestazione pacifica.” Conclude la nota
congiunta dei promotori della manifestazione.
*–*
*Riccardo Morgante*
*Ufficio stampa Radicali Italiani*
(AGENPARL) – Mon 22 December 2025 UCRAINA: PARTITI E STUDENTI LIBERALI, AGGREDITI DURANTE FLASH MOB A EVENTO