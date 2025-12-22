Close Menu
Trending
martedì 23 Dicembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

UCRAINA: PARTITI E STUDENTI LIBERALI, AGGREDITI DURANTE FLASH MOB A EVENTO FILORUSSI

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Mon 22 December 2025 UCRAINA: PARTITI E STUDENTI LIBERALI, AGGREDITI DURANTE FLASH MOB A EVENTO
FILORUSSI
“Abbiamo messo in atto un flash mob pacifico pro Ucraina all’interno di un
convegno filorusso organizzato dall’ANPI all’universitá Federico II di
Napoli. Dopo aver atteso il termine dell’evento con Alessandro Di Battista
e il professor D’Orsi e al momento delle domande decine di studenti e
attivisti pro-Ucraina di +Europa, Ora!, Radicali, Liberi Oltre, Azione e
della comunità ucraina hanno mostrato maglie e bandiere ucraine. È
vergognoso che non ci sia stata data la possibilità di fare domande e che
l’attivista che stava interloquendo con i relatori sia stato aggredito e
spinto da un rappresentante dell’ANPI fino a rompere il microfono. Anche il
presidente di +Europa e Radicali Matteo Hallissey è stato aggredito
violentemente mentre provava a fare una domanda a D’Orsi sulla sua
partecipazione alla sfilata di gala di Russia Today a Mosca due mesi fa.
Chi rivendica la storia antifascista e partigiana non può non condannare
queste azioni di fronte a una manifestazione pacifica.” Conclude la nota
congiunta dei promotori della manifestazione.
*–*
*Riccardo Morgante*
*Ufficio stampa Radicali Italiani*

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl