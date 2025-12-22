(AGENPARL) – Mon 22 December 2025 Giustizia: Sisto, voto in due giorni per massimizzare democrazia
“La decisione del Consiglio dei Ministri di consentire le operazioni di
voto per il referendum sulla giustizia nell’arco di due giorni riconosce il
valore della consultazione e massimizza la tutela del diritto dei cittadini
a partecipare attivamente alla vita democratica del Paese. Facilitare
l’accesso ai seggi significa onorare il valore del voto e dare forza a una
riforma necessaria: con la separazione delle carriere e il rafforzamento
dell’imparzialità e la terzietà del giudice, vogliamo finalmente restituire
ai cittadini un sistema equilibrato, secondo Costituzione. In un momento in
cui il coinvolgimento è essenziale per la qualità della democrazia,
decisioni come questa favoriscono la partecipazione del più ampio numero di
cittadini possibile”. Così il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo
Sisto.
