(AGENPARL) – Mon 22 December 2025 Calabria: M.Occhiuto (FI), buon lavoro a Giannicola a guida Ufficio
scolastico regionale
“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Loredana Giannicola, nuova
dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria. Sono certo che
la sue competenze e la professionalità che la contraddistingue saranno un
valore aggiunto per il sistema educativo della Regione. Abbiamo bisogno di
offrire ai nostri giovani sempre nuovi strumenti e modalità di
apprendimento per favorire la loro crescita intellettuale e personale”.
Così il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto.
