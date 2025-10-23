(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Metro C, Ottaviani (Lega): Macché tagli. Forse qualcuno parlava dei nastri
Roma 23 ott. – “Parlare di taglio dei fondi alla Metro C è davvero fuorviante e contrario ai comuni principi di contabilità pubblica. Si tratta di una semplice rimodulazione temporale di fondi, ancora da spendere, spostati al 2029 e al 2030, di 50 milioni di Euro, perché ancora non impiegati, su un’opera del valore di diversi miliardi. Solo nel febbraio scorso, il Ministro Salvini ha firmato con il Comune di Roma la rimodulazione del finanziamento di 4 miliardi per la tratta Farnesina – Clodio/Mazzini. Chi parla di tagli forse ha visto male, magari si riferiva ai nastri che verranno tagliati a breve nei cantieri della Metro C in zone fino ad ora intasate da traffico ed incuria. La Metro C e le altre infrastrutture finanziate da questo governo, per la Capitale, costituiscono la prova della concretezza della Lega e del ministro Salvini. Quindi avanti, senza passi indietro, accantonando le strumentalizzazioni politiche”.
Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani.
