(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Governo, Tosi: “Con Governo cdx Italia considerata affidabile, seria e credibile”
“Che ci sia un problema di potere d’acquisto delle famiglie è evidente. Abbiamo, però, anche dati positivi: l’occupazione è ai massimi storici e la disoccupazione ai minimi. Il rapporto deficit/PIL sta scendendo al 2,8%, infatti stiamo uscendo dalla procedura di infrazione europea. La Borsa, da quando si è insediato questo governo è aumentata del 100% negli ultimi tre anni”.
Lo ha detto Flavio Tosi, eurodeputato Fi – Ppe, ospite a L’Aria che Tira su La7.
“Oggi l’Italia, anche secondo le istituzioni che fanno le rilevazioni internazionali come Moody’s e altre agenzie di rating, è considerata un Paese affidabile, serio, credibile, con un governo duraturo e in grado di tenere in ordine i conti pubblici. Certo, resta il problema del potere d’acquisto delle famiglie. Ma bisogna anche considerare che abbiamo attraversato una lunga fase di stagnazione economica europea, seguita dalla pandemia di COVID-19 e, subito dopo, dalle guerre in Israele e in Ucraina, che hanno fatto esplodere il costo dell’energia”, ha concluso.
