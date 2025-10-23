(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 FI: BERGAMINI: “BETTAMIO FIGURA ILLUSTRE DELLA STORIA AZZURRA”
“Con Giampaolo Bettamio abbiamo condiviso un importante tratto di strada nell’impegno politico. Ne ricordo la passione ad animare la sua iniziativa e l’eleganza che mai mancava nella rivendicazione delle idee. Forza Italia può annoverarlo tra le figure più illustri che ne hanno segnato la storia. Alla sua famiglia vanno le condoglianze più sentite”
Così in una nota Deborah Bergamini, deputata e vicesegretario nazionale di Forza Italia
