(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Ddl PMI. Tubetti (FdI): Incentivi per assunzione under 35 rappresenta una vera strategia di futuro.
“Con il provvedimento sulle PMI, approvato ieri in Senato, il Ministro Urso ha affrontato un tema cruciale per lo sviluppo delle micro e piccole imprese italiane come il ricambio generazionale. Le Pmi rappresentano l’ossatura del nostra sistema industriale e sono distribuite su tutto il territorio nazionale, è determinante favorire prospettive di lungo termine anche con l’ingresso di giovani con contratti a tempo indeterminato. La sperimentazione biennale che incentiva l’assunzione di under 35, con un sostanziale esonero contributivo, rappresenta una vera strategia di futuro”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, segretario della commissione Finanze in Senato
