giovedì 23 Ottobre 2025
Ddl PMI, Romeo (Lega): nostra norma a tutela dell’artigianato e del consumatore

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

Roma, 23 ott. – “Accogliamo con soddisfazione l’approvazione del disegno di legge per le piccole e medie imprese. Una realtà che rappresenta il 95% delle imprese italiane e contribuisce quasi al 40% del PIL nazionale. Tra le istanze sostenute dalla Lega, l’estensione ai consorzi stabili della possibilità di partecipare pienamente alle gare d’appalto, i risparmi assicurativi per gli imprenditori agricoli e misure concrete per ridurre la burocrazia e sbloccare il potenziale di queste realtà. La Lega ha anche ottenuto una storica vittoria a tutela degli artigiani: una nostra norma vieta le denominazioni ingannevoli che richiamano l’artigianato per le imprese non iscritte all’Albo e che non producono direttamente i prodotti. Previste sanzioni e garanzie per professionisti e consumatori. Sostenere la creatività e la capacità di fare impresa dei nostri territori, tutelando anche il consumatore da chi vorrebbe spacciare come artigianale un prodotto che non lo è: questo per la Lega significa difendere davvero il Made in Italy”.
Così il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega.

