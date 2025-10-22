Close Menu
Vino, Castiglione: “Con decreto su dealcolato più competitività e valore a imprese italiane”

By Nessun commento2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 22 October 2025 Vino, Castiglione: “Con decreto su dealcolato più competitività e valore a imprese italiane”
“Accogliamo con grande soddisfazione la conferma da parte del ministro Giorgetti che a breve sarà emanato il decreto sul vino dealcolato. Si tratta di un provvedimento strategico, che darà nuovo slancio alla filiera vitivinicola e consentirà di valorizzare ulteriormente l’eccellenza del vino Made in Italy, intercettando una fascia sempre più ampia di consumatori attenti ai nuovi stili di vita e ai consumi moderati.”
Lo ha dichiarato in Aula Giuseppe Castiglione, capogruppo di Forza Italia in Commissione Agricoltura della Camera, intervenendo durante il question time.
“Negli ultimi anni la produzione di vino dealcolato ha registrato un tasso di crescita esponenziale: oggi, negli Stati Uniti, il 70% del valore del consumo di vino riguarda prodotti italiani, ma l’80% del valore aggiunto resta nelle mani delle aziende americane. È quindi indispensabile colmare questo divario e sostenere la competitività delle imprese italiane anche in questa nuova frontiera del mercato vitivinicolo,” ha spiegato Castiglione.
“Apprendiamo con favore che le strutture tecniche dei Ministeri dell’Economia e dell’Agricoltura sono già al lavoro per finalizzare il testo del decreto interministeriale, molto atteso dall’intera filiera vitivinicola, che definirà tempi e modalità di applicazione della nuova normativa,” ha concluso.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

