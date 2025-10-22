UE: Vigna (Lega), investire in cybersicurezza, FdO, sicurezza interna e lotta al fondamentalismo islamico

(AGENPARL) – Wed 22 October 2025 UE: Vigna (Lega), investire in cybersicurezza, FdO, sicurezza interna e lotta al fondamentalismo islamicoRoma, 22 ott. – “I nostri complimenti agli Stati Uniti e al presidente Trump per l’accordo su Gaza e la restituzione degli ostaggi. Ci chiediamo dove siano ora i filo-palestinesi, ora che Hamas sta fucilando i palestinesi, violando l’accordo. L’Italia ha fatto e continuerà a fare la sua parte. Sul fronte dell’Ucraina, lanciamo un appello alla UE: si allinei agli Stati Uniti. È l’unico modo per arrivare a una pace vera e duratura. Un controcanto bellicista sarebbe una deriva pericolosa. La posizione della Lega è chiara e non cambia: mai soldati italiani in Ucraina, mai soldati europei sul suolo ucraino. Sia chiaro poi un punto: non esiste solo il fronte Est. L’Europa non è solo il Nord, non è fatta solo dei Paesi che confinano con la Russia. Se dobbiamo spendere in sicurezza, come Lega individuiamo almeno altri tre ambiti su cui investire: la cybersicurezza, il fronte Sud – con il Mediterraneo in prima linea nella lotta all’immigrazione clandestina – e la sicurezza interna. Se parliamo di sicurezza, rafforziamo le Forze dell’Ordine. Rendiamo le nostre periferie più sicure e interveniamo per arginare il fondamentalismo islamico. Questo è il nostro messaggio.”Così il presidente della Commissione Politiche UE, il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, dichiarando il voto favorevole della Lega all’informativa della premier in vista del Consiglio europeo.Ufficio Stampa Lega Camera