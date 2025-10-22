Close Menu
Ue, Rossello: “Italia protagonista in Europa grazie a un approccio pragmatico e atlantico”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Wed 22 October 2025 Ue, Rossello: “Italia protagonista in Europa grazie a un approccio pragmatico e atlantico”
“Forza Italia riconosce l’impianto pragmatico indicato dalla Presidente Meloni, con il quale l’Italia sta contribuendo a far avanzare un’agenda europea fondata su sicurezza, crescita e responsabilità internazionale. Un approccio che rafforza il ruolo del nostro Paese come ponte credibile tra Mediterraneo, Europa e mondo transatlantico, in un quadro di coerenza tra interessi nazionali e bene comune europeo”.
Lo ha detto Cristina Rossello, capogruppo di Forza Italia in Commissione Politiche Ue, intervenendo nell’Aula di Montecitorio, in dichiarazione di voto sulle comunicazioni della presidente del consiglio in vista del Consiglio Europeo.
“Sul Medio Oriente, condanniamo con forza l’uso del cibo come arma di guerra e sosteniamo il programma Food for Gaza, a tutela delle popolazioni civili. L’Italia, insieme ai partner europei e arabi moderati, punta a un ruolo attivo dell’UE nel processo di pace e nella prospettiva dei due popoli e due Stati. Riguardo all’Ucraina, confermiamo il pieno sostegno all’integrità territoriale di Kiev e all’impegno per una pace giusta e duratura, in linea con la strategia comune di G7 e Unione Europea, anche attraverso aiuti concreti e sostegno alla resilienza energetica del Paese. Invochiamo, inoltre, attenzione per i bambini deportati e per i prigionieri di guerra”, ha aggiunto.
“In tema di difesa europea – ha ribadito – un sistema comune di sicurezza non deve sostituire la NATO, ma rafforzarla. Servono cooperazione, appalti congiunti e sinergie tra grandi gruppi e PMI innovative. L’obiettivo è un’Unione capace di sostenere imprese, lavoro e risparmio, rafforzando la Banca Europea degli Investimenti e i mercati di capitale”.
“Infine, è urgente una politica europea per la casa, l’Europa deve farsi carico del tema dell’abitare, con un piano per l’edilizia accessibile che favorisca giovani, famiglie e lavoratori, sostenendo anche l’efficientamento energetico senza gravare sui cittadini”, ha detto.
“Un europeismo serio e un atlantismo pragmatico sono i nostri valori guida. Vogliamo un’Europa più forte e coesa, capace di proteggere le democrazie, promuovere la crescita e guidare i processi di pace con realismo e coraggio.”, ha concluso.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

