giovedì 23 Ottobre 2025
PMI, ANCOROTTI (FDI): UNA LEGGE FONDAMENTALE PER RENDERLE SEMPRE PIU’ COMPETITIVE

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2025

PMI, ANCOROTTI (FDI): UNA LEGGE FONDAMENTALE PER RENDERLE SEMPRE PIU' COMPETITIVE
“Il nostro è un tessuto produttivo composto da imprenditori bravi, appassionati, competenti e visionari e questa sulle Pmi è una legge fondamentale per l’ossatura produttiva della nostra Nazione. Ricordo che in Italia ci sono 4,7 milioni di imprese e che il 94 di esse sono appunto piccole e medie aziende, mentre solo l’1 per cento sono grandi imprese. Le Pmi fatturano il 42 per cento del totale fatturato del settore privato che assorbono il 35 per cento degli occupati, sempre del settore privato. Il Made in Italy rappresenta il terzo brand al mondo e rappresenta la cultura di chi lo ha creato, è il genius faber che ci qualifica a livello internazionale e che sempre di più va valorizzato, anche attraverso l’intelligenza artificiale che dobbiamo, tutti insieme, poter rendere accessibile anche alle Pmi e alle micro imprese per evitare il divario con le grandi aziende. Una legge, questa, che è necessario perciò aggiornare per rendere sempre più competitive le nostre piccole e medie imprese”.
Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti, componente la Commissione Industria a Palazzo Madama.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

