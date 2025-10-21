Close Menu
Professioni: Bonaldi (PD), serve patto generazionale per valorizzare giovani

Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 *Professioni: Bonaldi (PD), serve patto generazionale per valorizzare
giovani*
Comunicato di Stefania Bonaldi (PD) della segreteria del Partito
Democratico, responsabile Professioni
Intervenendo al convegno “Giovani professionisti fra Innovazione, Tutele e
Opportunità”, Stefania Bonaldi, responsabile nazionale Professioni del
Partito Democratico, ha apprezzato la proposta di un protocollo condiviso
tra le rappresentanze giovanili delle professioni ordinistiche per
affrontare con visione comune le trasformazioni in atto.
Cinque i temi del suo intervento. Sull’equo compenso, Bonaldi ha annunciato
una proposta di legge per ampliare l’ambito di applicazione della L.49/2023
a PMI, PA e società partecipate. Ha poi rilanciato misure concrete per
ridurre il divario di genere, anche reddituale, e rafforzare il welfare
professionale e comunitario: non bastano le tutele individuali, bisogna
potenziare e rendere accessibili i servizi, a partire dagli asili nido. Ha
espresso apprezzamento per strumenti di valutazione dell’impatto
generazionale, per garantire che le riforme valorizzino i giovani e ne
favoriscano la rappresentanza. Infine, pur criticando le lacune del DDL IA
in termini di governance, investimenti e tutele, ha espresso apprezzamento
per la regolamentazione avviata in materia.
Bonaldi ha esortato giovani professionisti e professioniste a costruire
un’identità condivisa, capace di valorizzare l’intelligenza naturale e il
fattore umano e contrastare l’isolamento sociale e professionale: «Essere
professionisti oggi significa essere garanti della legalità e facilitatori
del cambiamento con un abito mentale umanizzante. Questo ruolo va costruito
insieme, con coraggio e visione».
Roma, 21 ottobre 2025
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl