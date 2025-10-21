(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 Pnrr, Mazzetti (FI): “Da Mit importante impegno su extracosti materie prime, tante risorse da Fondo Opere Indifferibili”
“Impegno a coprire ciò che è rimasto fuori fino ad ora e attenzione per il futuro”
Roma, 21 ott. – “Il caro materiali pesa sugli appalti pubblici mettendo a rischio soprattutto i cantieri PNRR, che devono essere definiti entro giugno 2026. Gli extracosti si attestano in media tra il 30 e il 40% rispetto ai prezzi originari per il crescente costo delle materie prime. Per tutelare le imprese, si è previsto, con il correttivo al codice appalti, l’inserimento di una clausola di revisione dei prezzi. Oggi, facendo seguito agli appelli del mondo delle imprese, ho sollecitato il Mit con un apposito question time a intervenire e il Ministero mi ha confermato di avere perfetta contezza del problema causato dagli extracosti. Nel tempo, per tutelare le imprese, sono state stanziate risorse consistenti, rispondendo in modo adeguato ed efficace a questa emergenza. Il Fondo Opere Indifferibili, per esempio, ha permesso l’assegnazione di risorse aggiuntive pari a circa 5,4 miliardi di euro per fronteggiare gli extracosti delle materie prime. Grazie al Fondo, tutte le domande presentate nelle finestre temporali del 2023 e nelle prime due del 2024 sono state regolarmente evase, mentre è stato possibile erogare i contributi solo a una parte delle stazioni appaltanti ammesse, che vengono recuperate progressivamente. Fortunatamente, per far fronte alle restanti richieste ritenute ammissibili, a seguito di apposita richiesta di integrazione di cassa, formulata al Ministero dell’economia e delle finanze, è stata acquisita la disponibilità di 320 milioni di euro. Tali risorse, conferma il Mit nella risposta, saranno erogate alle stazioni appaltanti nel più breve tempo possibile: una notizia molto positiva. Allo stesso modo si procederà per le altre richieste. Bene anche le azioni in atto per sostenere la continuità delle opere pubbliche in esame a decorrere dal 2026.
Si tratta di uno sforzo finanziario di primaria importanza, di cui ringrazio governo, Ministero delle Infrastrutture e delle Finanze, che permette la continuità operativa dei cantieri e il completamento nei tempi stabiliti, garantendo al tempo stesso l’equilibrio contrattuale e la tenuta delle imprese dal punto di vista finanziario”.
Così, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 Pnrr, Mazzetti (FI): “Da Mit importante impegno su extracosti materie prime, tante risorse da Fondo Opere Indifferibili”