Sat 18 October 2025 SCHLEIN, SPINELLI (FDI): ABBIA RISPETTO DI ITALIA E ITALIANI
“Come volevasi dimostrare, Elly, dopo le dichiarazioni del segretario ombra Landini, che dà della cortigiana al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alza l’asticella ed invece di parlare di un progetto politico, evidentemente a corto di idee e di visione lancia delle bestialità contro l’Italia. Mi chiedo e chiedo agli italiani cosa abbiano fatto per meritare le dichiarazioni di una che nell’immaginario si sente leader della sinistra e nei fatti fa la rivoluzionaria del nulla? Abbia rispetto degli italiani, delle Istituzioni, dei partiti e delle idee di chi la vede diametralmente all’opposto. Abbia rispetto perché così come la corrente riformista del Pd non l’ha vista arrivare, così la stessa e gli Italiani la manderanno via e lei non si accorgerà. Sta sbagliando tutto così bene che quando uscirà dall’agone politico prima della scadenza potrà dedicarsi ad altro. L’Italia merita politici seri e lei non lo è”.
Lo scrive in una nota Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia


Fratelli d'Italia
Senato della Repubblica
