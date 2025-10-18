(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Schlein. Malan (FdI): incredibili dichiarazioni pur di screditare Italia
“È incredibile vedere a quali estremi arriva l’onorevole Schlein pur di screditare l’Italia, collegando l’ignobile attentato a Sigfrido Ranucci al fatto che al governo c’è il centro destra, peraltro con il primo esecutivo degli ultimi quindici anni espresso direttamente dal voto degli elettori. Se queste affermazioni deliranti non danneggiano l’Italia a livello internazionale è solo per il consolidato prestigio di Giorgia Meloni contrapposto all’inevitabile discredito che si guadagna chi assume le posizioni come quelle espresse non solo oggi dalla leader del Pd, ad esempio non aver sostenuto il piano di pace per il Medio Oriente, accettato invece oltre che dall’Occidente, dai più importanti Paesi islamici, dall’Autorità palestinese e persino da Hamas. Fratelli d’Italia difende sempre la libertà di espressione di chiunque. Chi propone sempre più o meno velate censure sta da ben altra parte”.
Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.
