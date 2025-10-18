Close Menu
Ranucci, Ruotolo (Pd): politica smetta di delegittimare e ritiri querele temerarie

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Ranucci, Ruotolo (Pd): politica smetta di delegittimare e ritiri querele temerarie
temerarie
“La bomba esplosa davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci non può essere
archiviata con i soliti comunicati di circostanza. Servono fatti concreti.
Due azioni semplici possono dimostrare davvero solidarietà a chi ogni
giorno rischia la vita per raccontare la verità: la politica smetta di
delegittimare i giornalisti. E i politici ritirino tutte le querele
temerarie contro la redazione di Report e contro Ranucci. Questo è il modo
per stare davvero al fianco di chi difende la democrazia in tempo di pace.
La situazione in Italia è drammatica: 26 giornalisti vivono sotto scorta
per le minacce ricevute, e nei primi sei mesi del 2025 si sono registrati
81 episodi di intimidazione, con un incremento del 76% rispetto all’anno
precedente. La matrice è riconducibile alle mafie nel 12,1% dei casi, ma
nel 65,8% si tratta di contesti socio-politici. Difendere la libertà di
stampa significa difendere la democrazia. Servono meno parole di
circostanza e più gesti concreti”.
Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria
nazionale ed europarlamentare del Pd.
Roma, 18 ottobre 2025
