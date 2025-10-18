Close Menu
sabato 18 Ottobre 2025
MANOVRA, BOSCAINI (FI):”IMPOSTAZIONE LIBERALE E POPOLARE: DECISIVA FORZA ITALIA SU SOSTEGNO A SALARI, IMPRESA, CETO MEDIO, SANITÀ”

Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 MANOVRA, BOSCAINI (FI):”IMPOSTAZIONE LIBERALE E POPOLARE: DECISIVA FORZA ITALIA SU SOSTEGNO A SALARI, IMPRESA, CETO MEDIO, SANITÀ”
Roma 18 ottobre – “Questa è una manovra di Bilancio espansiva. Mettiamo soldi nelle tasche degli italiani, riduciamo le tasse al ceto medio, diamo slancio agli investimenti delle imprese e incrementiamo ancora una volta i fondi per la sanità”.
Lo afferma la deputata di Forza Italia Paola Boscaini, che sottolinea “l’impronta di Forza Italia in una manovra fortemente liberale e popolare”. “Per le imprese c’è il superammortamento fino al 220% ai crediti di imposta per le Zes. Significa 8 miliardi di investimenti. Poi riduciamo l’aliquota Irpef dal 35% al 33% dei lavoratori dipendenti. E bene la detassazione dei premi di produttività, dei turni e dei festivi”.
Boscaini poi sottolinea i 2,4 miliardi aggiuntivi al Fondo Nazionale Sanitario: “Per Forza Italia la sanità è un tema centrale: il diritto alle cure è inalienabile per il cittadino. Vogliamo assumere 6300 infermieri e 1000 medici nel 2026, sviluppare la medicina territoriale, implementare l’innovazione tecnologica e la telemedicina e ridurre le liste d’attesa”.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

