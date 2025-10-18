(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Governo, Nevi: “Schlein si vergogni e chieda scusa per becera propaganda anti-italiana”
“La Schlein dovrebbe vergognarsi per aver anche solo insinuato che l’attentato a Ranucci possa essere in qualche modo legato al centrodestra al Governo. Siamo tutti increduli di fronte al livello infimo a cui il PD sta trascinando il dibattito politico. Dovrebbe chiedere scusa per un atteggiamento fatto di continue bugie e di becera propaganda, non solo anti-governativa ma prima di tutto anti-italiana.
L’unica, magra consolazione è che con una sinistra così, il centrodestra continuerà a governare per vent’anni: ogni volta che parla la Schlein, il nostro fronte si rafforza e si unisce ancora di più.
Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.
