(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 GIUSTIZIA: GASPARRI, “LA RIFORMA DI NORDIO È UN PASSO DI CIVILTÀ, BASTA USO POLITICO DELLA MAGISTRATURA”
“Stiamo portando avanti la riforma Nordio e non abbiamo nulla da spiegare a chi è contrario. Noi lavoriamo per rendere la giustizia più rapida, più equa e meno politicizzata. È tempo di porre fine all’uso politico della magistratura e ai giochi di potere che per anni hanno condizionato il Paese”.
Lo ha affermato Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato e responsabile enti locali di Forza Italia, a Caserta per la presentazione degli oltre 100 amministratori che hanno aderito a Forza Italia.
“Ho già denunciato in Parlamento – ha aggiunto – le distorsioni del correntismo, con magistrati che chiedono favori a membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Questo mercimonio va eliminato. La riforma Nordio punta a separare le carriere e a restituire al CSM indipendenza e trasparenza, liberandolo dal peso delle correnti”.
“Chi critica la riforma difende, di fatto, un sistema corrotto – ha proseguito Gasparri – dove i magistrati si proteggono tra loro invece di condannare comportamenti inaccettabili. Noi vogliamo che si torni alla vera missione della magistratura: difendere i cittadini, non le lobby di potere. Se qualcuno vuole organizzare convegni per attaccare la riforma, è libero di farlo. Ma la nostra è una battaglia di civiltà per la libertà e la giustizia vera nel Paese”.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 GIUSTIZIA: GASPARRI, “LA RIFORMA DI NORDIO È UN PASSO DI CIVILTÀ, BASTA USO POLITICO DELLA MAGISTRATURA”