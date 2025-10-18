Close Menu
Trending
sabato 18 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

GIUSTIZIA: GASPARRI, “LA RIFORMA DI NORDIO È UN PASSO DI CIVILTÀ, BASTA USO POLITICO DELLA MAGISTRATURA”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 GIUSTIZIA: GASPARRI, “LA RIFORMA DI NORDIO È UN PASSO DI CIVILTÀ, BASTA USO POLITICO DELLA MAGISTRATURA”
“Stiamo portando avanti la riforma Nordio e non abbiamo nulla da spiegare a chi è contrario. Noi lavoriamo per rendere la giustizia più rapida, più equa e meno politicizzata. È tempo di porre fine all’uso politico della magistratura e ai giochi di potere che per anni hanno condizionato il Paese”.
Lo ha affermato Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato e responsabile enti locali di Forza Italia, a Caserta per la presentazione degli oltre 100 amministratori che hanno aderito a Forza Italia.
“Ho già denunciato in Parlamento – ha aggiunto – le distorsioni del correntismo, con magistrati che chiedono favori a membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Questo mercimonio va eliminato. La riforma Nordio punta a separare le carriere e a restituire al CSM indipendenza e trasparenza, liberandolo dal peso delle correnti”.
“Chi critica la riforma difende, di fatto, un sistema corrotto – ha proseguito Gasparri – dove i magistrati si proteggono tra loro invece di condannare comportamenti inaccettabili. Noi vogliamo che si torni alla vera missione della magistratura: difendere i cittadini, non le lobby di potere. Se qualcuno vuole organizzare convegni per attaccare la riforma, è libero di farlo. Ma la nostra è una battaglia di civiltà per la libertà e la giustizia vera nel Paese”.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl