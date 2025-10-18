(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 Conti pubblici, Nevi: ‘Promozione agenzie di rating conferma bontà linea Governo’”
“Per la prima volta dopo molti anni, l’Italia è stata promossa dalle agenzie di rating: torniamo in “serie A”. Il giudizio sul debito sovrano è infatti salito ad A low, un segnale chiaro di fiducia verso la solidità economica e la credibilità finanziaria del nostro Paese”.
Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ospite a SkyTg24 Agenda.
“In passato, la sinistra ci accusava di non essere capaci di gestire i conti pubblici, sostenendo che ciò avrebbe fatto aumentare lo spread, con conseguenze pesanti sugli interessi da pagare sul debito. In realtà, è accaduto l’esatto contrario: questo Governo ha tenuto sotto controllo lo spread, gestito con attenzione i conti pubblici e ridotto gli interessi sul debito, liberando così risorse per la crescita e lo sviluppo”, ha aggiunto.
“Stiamo lavorando con l’Europa per poter utilizzare i fondi dell’FSC a sostegno della competitività delle imprese. L’Italia torna così protagonista, con conti in ordine, riforme vere e una politica economica seria e credibile. È la conferma che la linea di Forza Italia e del Governo Meloni sta funzionando: equilibrio, responsabilità e crescita reale per il Paese”, ha concluso.
