(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Ranucci: Ruotolo(Pd), fare piena luce e governo riferisca in Parlamento
“L’attentato a Sigfrido Ranucci, il giornalista conduttore di Report,il
programma di approfondimento giornalistico di Rai Tre, è un fatto
gravissimo che riporta l’Italia indietro nel tempo, quando mafie e
terrorismo ammazzavano i giornalisti . Una bomba è esplosa sotto casa del
conduttore di Report, distruggendo la sua auto e quella di sua figlia. Non
è solo un attentato a un giornalista: è un attacco alla libertà di stampa e
alla nostra democrazia.
Sigfrido Ranucci vive da anni sotto scorta, dopo ripetute minacce. È stato
spesso oggetto di delegittimazione da parte della politica e persino dai
vertici della sua stessa azienda. Le sue inchieste hanno toccato poteri
forti, interessi opachi ed è proprio questo il compito del giornalismo
d’inchiesta: svelare le verità scomode che altri vorrebbero nascondere.
Quando si tenta di zittire un giornalista, quando lo si minaccia o lo si
intimidisce non si colpisce solo una persona: si colpisce l’intera comunità
perché è un attacco all’opinione pubblica, è un attacco alla libertà di
stampa. E quando in un paese viene messa in discussione la libertà di
stampa, allora è la democrazia stessa a essere messa in discussione. Per
questo chiediamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto, che si
accertino le responsabilità e che la magistratura abbia tutto il sostegno
necessario per arrivare rapidamente alla verità. Chiediamo inoltre al
governo di riferire immediatamente in parlamento: non bastano le parole di
rito, serve una risposta forte e concreta da parte dello Stato. Essere
vicini a Sigfrido Ranucci significa essere vicini a tutti i giornalisti
che, ogni giorno, lavorano per informare i cittadini. Difendere loro
significa difendere la democrazia”.
Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria
nazionale del Pd.
Alla luce dei principi di cui al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni
(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Ranucci: Ruotolo(Pd), fare piena luce e governo riferisca in Parlamento