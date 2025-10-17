(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 RANUCCI. M. OCCHIUTO (FI): PROFONDA VICINANZA PER GRAVE ATTENTATO
“Profonda vicinanza a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il grave attentato subito. Un gesto vile che ha violato la quiete della loro casa, colpendo la vita quotidiana e gli affetti. A loro va un pensiero sincero di solidarietà e l’auspicio che si faccia presto piena luce su quanto accaduto”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.
