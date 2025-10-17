(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 MANOVRA: POLIDORI (FI) “DONNE E FAMIGLIA TORNANO PRIORITÀ DI GOVERNO”
“Con la nuova legge di bilancio il governo ha dimostrato ancora una volta di avere posto in cima alla propria agenda politica le donne e la famiglia. Accanto a misure in favore di mamme lavoratrici, soggetti fragili, pensionati e neoassunti, ci sono importanti incrementi di risorse strutturali per il contrasto della violenza femminile destinati ai centri antiviolenza e alle case rifugio, già potenziati, ed al reddito di libertà, che potrà contare su ben 11 mln di euro all’anno, anche dopo il 2026.È finito il tempo dei dannosi bonus a pioggia della sinistra e dei 5stelle. La manovra varata dal centrodestra coniuga la necessaria attenzione ai conti pubblici ed alla complessa situazione internazionale con la giusta attenzione alle esigenze di cittadini e imprese.” Così il Segretario nazionale di Azzurro Donna di Forza Italia, on. Catia Polidori.
