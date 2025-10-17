(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 MANOVRA:. DE PALMA (FI), MENO TASSE E PIÙ RISORSE ALLA SANITÀ.
“La legge di bilancio approvata dal Governo è una manovra di equilibrio, crescita e responsabilità, che porta la firma politica di Forza Italia e la guida autorevole del vicepremier Antonio Tajani. Il taglio dell’IRPEF per il ceto medio è una scelta di buonsenso che alleggerisce la pressione fiscale su lavoratori, professionisti e famiglie, restituendo fiducia e potere d’acquisto a chi tiene in piedi il Paese. Allo stesso tempo, l’aumento dei fondi per la sanità rappresenta una risposta concreta ai bisogni reali dei cittadini: più risorse per assunzioni e stipendi di medici e infermieri, nuovi investimenti per ridurre le liste d’attesa e migliorare i servizi ospedalieri e territoriali. Con 8 miliardi destinati alle imprese e il deficit/PIL sotto la soglia del 3% già dal prossimo anno, la manovra conferma la serietà dei conti pubblici e la volontà di sostenere chi produce e innova. Forza Italia si conferma la forza del buonsenso e della concretezza, capace di unire rigore e solidarietà, visione economica e attenzione alle persone. Particolare attenzione va anche al Mezzogiorno, dove le misure previste nella manovra – dagli incentivi per le imprese al potenziamento della sanità territoriale – rappresentano un’opportunità concreta per rafforzare la crescita della Puglia e dell’area ionica, sostenendo il tessuto produttivo, le famiglie e i giovani.
Lo dichiara Vito De Palma, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze della Camera dei deputati.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 MANOVRA:. DE PALMA (FI), MENO TASSE E PIÙ RISORSE ALLA SANITÀ.