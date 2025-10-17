Close Menu
Manovra, Calandrini (FdI): “Forte investimento su famiglie, imprese e riduzione fiscale”

Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Manovra, Calandrini (FdI): “Forte investimento su famiglie, imprese e riduzione fiscale”
«La legge di bilancio approvata oggi dal Consiglio dei Ministri conferma che questo governo sa operare con serietà e responsabilità anche nei momenti più complessi. Con un valore stimato in 18,7 miliardi di euro, la manovra non è né vuota né simbolica, è una scelta concreta in favore delle priorità del Paese. Come ha detto la Presidente Meloni abbiamo scelto di concentrare le risorse su ciò che serve davvero: natalità, lavoro, sanità e riduzione delle tasse. Questa manovra assegna 1,6 miliardi in più alle famiglie, implementa il taglio dell’aliquota Irpef dal 35 % al 33 % per il ceto medio, potenzia la detassazione di salari, premi produttivi e lavoro notturno/festivo, e stanzia misure significative per imprese e investimenti. Fratelli d’Italia è e resta protagonista nell’impostazione di questa manovra, difendendone la coerenza con il nostro progetto politico: crescita sostenibile, sostegno a chi produce e priorità al benessere sociale. Sono convinto che, nonostante le difficoltà del contesto internazionale e le sfide interne, questa legge di bilancio potrà dare un impulso decisivo all’Italia, rilanciando fiducia, investimenti e sviluppo nel segno della stabilità»
Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

