(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Manovra: Barelli, soddisfatti, chiara impronta FI su taglio tasse, sanità e sostegno aziende e famiglie
“La manovra approvata dal Governo porta la chiara impronta di Forza Italia, che ha posto al centro dell’azione di bilancio il sostegno al ceto medio, con il taglio dell’Irpef ai redditi medio-bassi, alle imprese, alle famiglie e alla sanità pubblica.
Grazie al lavoro svolto dal nostro partito, sono state accolte molte delle nostre proposte storiche: dal taglio delle tasse al sostegno al sistema sanitario nazionale, fino al rinvio della plastic e della sugar tax, che avrebbero penalizzato le imprese del settore agroalimentare.
La riduzione della seconda aliquota IRPEF dal 35% al 33% rappresenta un passo concreto verso un fisco più equo e favorevole a lavoratori e famiglie.
Sul fronte della sanità, la manovra prevede risorse aggiuntive significative: 2,4 miliardi per il 2026 e 2,65 miliardi per il biennio successivo, oltre ai 5 miliardi annui già stanziati lo scorso anno. Con questi fondi sarà possibile assumere fin da subito infermieri e medici, proseguendo in tal modo nel prossimo triennio, aumentare gli stipendi del personale sanitario e potenziare i servizi, riducendo le liste d’attesa e migliorando la qualità delle cure.
Forza Italia dimostra ancora una volta di essere il motore riformista e responsabile della coalizione, coniugando rigore e sviluppo, serietà e visione. Continueremo a lavorare in Parlamento per rafforzare ulteriormente le misure varate a sostegno del ceto medio, delle famiglie e delle imprese”.
Lo dichiara Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.
