BATTAGLIA, CONFSAL-UNSA: “TFR/TFS, LA FINE DI UN INCUBO, IL GOVERNO APRE AL PAGAMENTO”

“Apprendiamo dalla conferenza stampa della Premier Meloni tenutasi in dato odierna, che la Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato l’intenzione del governo di rispettare le due sentenze della Corte Costituzionale, cui si è giunti grazie a due ricorsi della Confsal-UNSA, relative agli inaccettabili ritardi nel pubblico impiego del pagamento del Tfr/Tfs” dichiara Massimo Battaglia, Segretario Generale della Federazione Confsal-UNSA.
“E’ la fine di un incubo, in cui per anni i lavoratori pubblici hanno subito l’impossibilità di fruire prontamente del proprio Tfr/Tfs al termine dell’attività lavorativa”.
“Esprimiamo soddisfazione per l’impegno assunto dal Governo” conclude Battaglia “e seguiremo l’iter della Legge di Bilancio affinché questo impegno si concretizzi”