BATTAGLIA, CONFSAL-UNSA: “DETASSAZIONE SALARIO ACCESSORIO. CONFERMATE LE NOTIZIE”

“Finalmente!” esclama Massimo Battaglia, Segretario Generale della Federazione Confsal-UNSA “dall’auspicio ai fatti!”
“Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa di oggi, vanno nella direzione che noi auspicavamo: la detassazione del salario accessorio sarà nella Legge di Bilancio in aggiunta a quella sui futuri aumenti contrattuali.”
“Una conferma importante di misure che noi chiedevamo per aumentare il potere di acquisto delle retribuzioni di tutti i lavoratori, pubblici o privati che siano”