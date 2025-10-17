AGORA’ (RAI 3)/CavoDragone: Uno dei fondamentali principi della Nato è quello di prevenirequalsiasi escalation non di provocarle, se lo sconfinamento di un aereo o undrone non costituisce pericolo non c’è ragione di abbatterlo

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 AGORA’ (RAI 3)/Cavo Dragone: Uno dei fondamentali principi della Nato è
quello di prevenire qualsiasi escalation non di provocarle, se lo
sconfinamento di un aereo o un drone non costituisce pericolo non c’è
ragione di abbatterlo
“Se lo sconfinamento di un aereo o un drone non costituisce pericolo
per personale a terra, per strutture,
infrastrutture, non c’è ragione di abbatterlo anche perché si andrebbe
verso un processo escalatorio ……..
Uno dei fondamentali principi della Nato è quello di prevenire
qualsiasi escalation non di provocarle”.
Queste le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del
Comitato Nato, ad Agorà Rai Tre,
condotto da Roberto Inciocchi, commentando l’affermazione di Trump di
abbattere aerei russi in caso
di sconfinamento in aree europee
