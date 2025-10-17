(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 AGORA’ (RAI 3)/Cavo Dragone: Non c’è un immediato pericolo che la Russia
possa attuare delle azioni aggressive nei confronti dei Paesi dell’Alleanza
“Non c’è un immediato pericolo che la Russia possa attuare delle
azioni aggressive nei confronti dei Paesi dell’Alleanza
perché questo scatenerebbe l’articolo 5 …………. L’unica idea che
l’Alleanza Atlantica alimenta
nei propri cittadini è che per prevenire la guerra bisogna avere un
livello di deterrenza tale che
l’ipotetico avversario abbia ben chiaro che un suo qualsiasi
atteggiamento aggressivo genererebbe
una azione che provocherebbe degli effetti molto maggiori rispetto ai
guadagni che lui potrebbe ottenere”.
Queste le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del
Comitato Nato, ad Agorà Rai Tre,
condotto da Roberto Inciocchi, commentando la dichiarazione del
ministro degli esteri russo Lavrov che
ha accusato la Nato di alimentare l’idea di una possibile guerra
