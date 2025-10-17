Close Menu
Trending
venerdì 17 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

AGORA’ (RAI 3)/Cavo Dragone: Non c’è un immediato pericolo che la Russia possa attuare delle azioni aggressive nei confronti dei Paesi dell’Alleanza

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 AGORA’ (RAI 3)/Cavo Dragone: Non c’è un immediato pericolo che la Russia
possa attuare delle azioni aggressive nei confronti dei Paesi dell’Alleanza
“Non c’è un immediato pericolo che la Russia possa attuare delle
azioni aggressive nei confronti dei Paesi dell’Alleanza
perché questo scatenerebbe l’articolo 5 …………. L’unica idea che
l’Alleanza Atlantica alimenta
nei propri cittadini è che per prevenire la guerra bisogna avere un
livello di deterrenza tale che
l’ipotetico avversario abbia ben chiaro che un suo qualsiasi
atteggiamento aggressivo genererebbe
una azione che provocherebbe degli effetti molto maggiori rispetto ai
guadagni che lui potrebbe ottenere”.
Queste le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del
Comitato Nato, ad Agorà Rai Tre,
condotto da Roberto Inciocchi, commentando la dichiarazione del
ministro degli esteri russo Lavrov che
ha accusato la Nato di alimentare l’idea di una possibile guerra
Redazione Agorà – Raitre
Largo Villy de Luca, 4
00188 Roma
http://www.raiplay.it/programmi/agora/

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl