(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 AGORA’ (RAI 3)/Cavo Dragone: La tutela e la difesa dello spazio aereo verrà
incrementata
“La tutela e la difesa dello spazio aereo verrà incrementata perché la
presenza dei droni è un game change,
un qualcosa che varia gli equilibri. Il muro antidroni
rafforzerà i dispositivi già esistenti e sarà messo sotto una unica
catena di comando”.
Queste le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del
Comitato Nato, ad Agorà Rai Tre,
condotto da Roberto Inciocchi.
