(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 AGORA’ (RAI 3)/Cavo Dragone: I soldi spesi per la difesa sono investimenti
per la nostra sicurezza
“I soldi spesi per la difesa sono investimenti per la nostra
sicurezza: 3,5 per materiale tipicamente militare
e 1,5 per materiale duale a doppio uso, civile e militare, per l’industria.
Ma noi dobbiamo fare in modo che ci sia più personale, che venga
retribuito meglio.
Mi auguro quindi che i fondi stanziati in più siano destinati anche a
loro, perché non se ne parla”.
Queste le parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del
Comitato Nato, ad Agorà Rai Tre,
condotto da Roberto Inciocchi.
