(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 *Trancassini (FdI): Landini agitatore da corteo, offese a Meloni penose e
indecenti*
Roma, 16 ott. – “Le offese di Landini contro Giorgia Meloni sono
vergognose, indecenti e rivelano la vera natura di un uomo che, più che un
leader sindacale, sembra un agitatore da corteo del ’77. Definire la
Presidente del Consiglio ‘cortigiana’ è un insulto gravissimo, non solo a
una donna delle istituzioni, ma alla democrazia e al voto di milioni di
italiane e italiani. Questo personaggio, che ha trasformato la CGIL in un
comitato politico permanente contro il governo legittimamente eletto, oggi
supera ogni limite e si dimostra per ciò che è: un maschilista rancoroso
senza argomenti e senza decoro. Chi non ha la statura per il confronto
democratico ricorre agli insulti. E Landini, con questa uscita penosa,
conferma di essere in caduta libera: di consensi, di credibilità e di
civiltà”.
Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e
Questore della Camera.
