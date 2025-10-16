(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Strage di Verona. Mancini (FdI): Salis non offuschi attività FdO
“Come se non bastasse il dolore per la tragedia di Castel d’Azzano arriva pure lo sgomento per le ignominiose parole di Ilaria Salis. Parole che aggiungono dolore al dolore perché nulla può giustificare un atto tanto efferato, al confine con la follia. La narrazione di Ilaria Salis, che cerca attenuanti nei diritti negati, ci riporta alle consuete allucinazioni della sinistra, pronta a cercare giustificazioni insostenibili a favore di chi infrange le regole e reagisce con violenza contro chi invece è chiamato a farle rispettare. Per essere davvero vicini al dolore dei feriti e dei familiari dei caduti in servizio non possiamo permettere ad una Ilaria Salis qualsiasi di offuscare l’attività delle Forze dell’Ordine. In questo sta la vera differenza tra chi sta dalla parte dei cittadini e chi invece fa solo propaganda. Noi stiamo sempre con i cittadini e con le Forze dell’Ordine”.
Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini.
