(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 PEREGO (DIFESA): FORZE SPECIALI PILASTRO STRATEGICO DI SICUREZZA E COOPERAZIONE NATO
Roma, 16 ottobre 2025 – “Le Forze Speciali rappresentano oggi uno strumento strategico essenziale per la sicurezza nazionale e collettiva dell’Alleanza Atlantica. In un’epoca segnata da minacce ibride, instabilità e competizione globale, il loro ruolo è decisivo nel garantire deterrenza, prontezza e resilienza” così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, nel corso dell’apertura della Special Operations Forces Commanders’ Conference svolta nei scorsi giorni alla presenza dei vertici delle Forze Speciali dell’Alleanza.
Nel suo intervento, il Sottosegretario ha sottolineato come l’Italia, attraverso il Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), confermi il proprio impegno nel rafforzare l’interoperabilità e la cooperazione tra gli Alleati, con particolare attenzione al fianco Sud dell’Alleanza e al Mediterraneo allargato. “Le Forze Speciali italiane” ha evidenziato “sono una risorsa nazionale e alleata di altissimo valore, capaci di agire con efficacia in scenari complessi e multidominio, integrando capacità tecnologiche avanzate e know-how operativo”.
“Il futuro della sicurezza collettiva” ha concluso Perego “dipende dalla nostra capacità di agire insieme, in modo sinergico, rapido e coordinato. Le Forze Speciali sono il simbolo concreto di questa visione”.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 PEREGO (DIFESA): FORZE SPECIALI PILASTRO STRATEGICO DI SICUREZZA E COOPERAZIONE NATO