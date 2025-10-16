Close Menu
Open Arms, Matone (Lega): sembra quasi accanimento giudiziario nei confronti di Salvini

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

Open Arms, Matone (Lega): sembra quasi accanimento giudiziario nei confronti di Salvini
Roma, 16 ott. – “A leggere le notizie che circolano in queste ore, a partire dalla task force che si vorrebbe mettere in campo in vista dell’udienza dell’11 dicembre in Cassazione nei confronti del ministro Salvini, mi pare ci sia un disegno chiaramente politico contro un esponente di governo che da ministro ha giurato di tutelare la sicurezza degli italiani e difendere i confini del Paese. Quanti soldi dei cittadini italiani e quanto tempo, spesi in quello che potrebbe quasi sembrare un accanimento giudiziario nei confronti del ministro Salvini già assolto con formula piena”.
Lo dichiara il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.
Ufficio stampa Lega Camera

