(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Meloni. On. Caretta (FdI), sinistra condanni parole di Landini oppure ci
risparmi prossime lezioncine su rispetto per le donne
“Landini è accecato dal proprio odio nei confronti del Presidente Giorgia
Meloni e straparla dando sfogo ai propri istinti. Dare della cortigiana a
una donna come ha fatto Landini dice tutto dello spessore umano e politico
di questo sedicente sindacalista. Poi mi raccomando, dopo aver fatto finta
di nulla anche in questa occasione, a sinistra domani ci tornino a fare la
lezioncina sul rispetto delle donne ”.
E’ quanto dichiara l’onorevole Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli
d’Italia
