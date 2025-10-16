(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Manovra, Petrucci (FdI): “Con il taglio dell’Irpef più soldi in tasca a chi lavora”
“Con la prossima legge di Bilancio, il Governo Meloni conferma una volta di più la sua visione chiara e coerente: famiglie, lavoratori e imprese restano la priorità. Ridurre le tasse, semplificare la vita a chi produce e valorizzare il lavoro sono i pilastri di una strategia economica che guarda alla crescita reale del Paese, non all’assistenzialismo.
Il taglio dell’Irpef rappresenta un segnale concreto e tangibile: buste paga più pesanti e più potere d’acquisto per milioni di italiani, soprattutto per il ceto medio che da anni sostiene sulle proprie spalle il peso della ripresa. È una misura che parla di fiducia, di responsabilità e di rispetto verso chi ogni giorno si alza per lavorare, per mandare avanti la propria impresa o per garantire un futuro alla propria famiglia.
Con Fratelli d’Italia e con Giorgia Meloni al governo le parole diventano fatti e le promesse diventano risultati: nessuna tassa nuova, nessuno spreco, solo scelte mirate per rafforzare la competitività e la giustizia sociale. La direzione è quella giusta e i dati sull’occupazione e sulla crescita dimostrano che questa è la strada seguire”.
È quanto dichiara la senatrice Simona Petrucci, di Fratelli d’Italia.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Manovra, Petrucci (FdI): “Con il taglio dell’Irpef più soldi in tasca a chi lavora”